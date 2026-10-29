Best Annual art contest or juried show

1. Mecca’s Object Afterlife challenge, MECCA, Materials Exchange Center for Community Arts, 555 High St., 541-302-1810, Materials-exchange.org.
2. Lane County Fair, 796 W. 13th Ave., 541-682-4292, AtTheFair.com.
3. Mayor’s Art Show, Eugene-Or.gov.
We've got issues.
1. Mecca’s Object Afterlife challenge, MECCA, Materials Exchange Center for Community Arts, 555 High St., 541-302-1810, Materials-exchange.org.
2. Lane County Fair, 796 W. 13th Ave., 541-682-4292, AtTheFair.com.
3. Mayor’s Art Show, Eugene-Or.gov.