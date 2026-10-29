Lexi Star, MECCA floor manager. Photo by Eve Weston.

Best Annual art contest or juried show

Best of EugeneBest of Eugene Arts and Performance by EW StaffPosted on

1. Mecca’s Object Afterlife challenge, MECCA, Materials Exchange Center for Community Arts, 555 High St., 541-302-1810, Materials-exchange.org.

2. Lane County Fair, 796 W. 13th Ave., 541-682-4292, AtTheFair.com.

3. Mayor’s Art Show, Eugene-Or.gov.