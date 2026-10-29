Endorsements

Federal
U.S. Senator
Jeff Merkley, Democrat, Working Families v. David Brock Smith, Republican; Gary Lyndon Dye, Libertarian; Chris Henry, Progressive, Pacific Green
Congress House District 4
Rep. Val Hoyle, Democrat, Working Families v. Monique DeSpain, Republican, Libertarian; Justin Filip, Pacific Green, Progressive
State
Governor
Tina Kotek, Democrat v. Brett Smith, Pacific Green; Christine Drazan, Republican, Libertarian
State Senator
4th District
Floyd Prozanski, Democrat, Republican, unopposed
6th District
Sierrah Williams, Democrat, Working Families v. Jack Tibbetts, Republican; Caleb Ticer, Libertarian
7th District
James I. Manning Jr., Democrat, Independent, Working Families v. Jack (Jake) D. Huff, Republican
State Representative
House District 7
Kori Rodley, Democrat, Working Families v. Adam Wilson, Republican, Libertarian
House District 8
Lisa Fragala, Democrat v. Bill Vivian, Republican
House District 12
Darin Harbick, Republican v. Amber Smith, Democrat
No endorsement. Write-in Charlie Conrad
House District 13
Nancy Nathanson, Democrat v. Jonathan T. Abrahamsen, Republican
House District 14
Julie Fahey, Democrat v. Kevin T. Burton, Republican
Nonpartisan Offices
Lane County
Commissioner, West Lane County, Position 1
Ryan Ceniga, not endorsed
Commissioner, Springfield, Position 2
Sean VanGordon
Commissioner, East Lane County, Position 5
Heather Buch v. Jake Pelroy
Assessor
Mary Vuksich-Shafer
Eugene
City Council Ward 3
Jennifer Smith
City Council Ward 4
Jennifer Yeh
City Council Ward 5
Athena Aguiar v. Mike Clark
City Council Ward 6
Greg Evans
EWEB Wards 4 & 5
John Brown
EWEB At Large
Alexi Miller
Springfield
City Council Ward 4
Callee Ackland v. Jill Cuadros
Measures
Yes Measure No. 20-388:
Licensure of Large Retailers to Finance a Clean Energy Fund
Yes Measure No: 20-387:
Oakridge, five-year local option levy to fund ambulance service
Yes Measure No: 20-389:
Western Lane Ambulance District, renew five-year option levy for emergency Medical/Ambulance Services