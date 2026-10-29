Val Hoyle, Heather Buch, Athena Aguiar. Photos by Eve Weston.

Endorsements

At a glance

News by EW Editorial StaffPosted on

Federal 

U.S. Senator

Jeff Merkley, Democrat, Working Families v. David Brock Smith, Republican; Gary Lyndon Dye, Libertarian; Chris Henry, Progressive, Pacific Green

Congress House District 4 

Rep. Val Hoyle, Democrat, Working Families v. Monique DeSpain, Republican, Libertarian; Justin Filip, Pacific Green, Progressive

State 

Governor

Tina Kotek, Democrat v. Brett Smith, Pacific Green; Christine Drazan, Republican, Libertarian

State Senator 

4th District

Floyd Prozanski, Democrat, Republican, unopposed

6th District

Sierrah Williams, Democrat, Working Families v. Jack Tibbetts, Republican; Caleb Ticer, Libertarian

7th District

James I. Manning Jr., Democrat, Independent, Working Families v. Jack (Jake) D. Huff, Republican

State Representative

House District 7

Kori Rodley, Democrat, Working Families v. Adam Wilson, Republican, Libertarian

House District 8

Lisa Fragala, Democrat v. Bill Vivian, Republican

House District 12

Darin Harbick, Republican v. Amber Smith, Democrat

No endorsement. Write-in Charlie Conrad

House District 13

Nancy Nathanson, Democrat v. Jonathan T. Abrahamsen, Republican

House District 14

Julie Fahey, Democrat v. Kevin T. Burton, Republican

Nonpartisan Offices

Lane County

Commissioner, West Lane County, Position 1

Ryan Ceniga, not endorsed

Commissioner, Springfield, Position 2

Sean VanGordon

Commissioner, East Lane County, Position 5

Heather Buch v. Jake Pelroy 

Assessor

Mary Vuksich-Shafer 

Eugene

City Council Ward 3

Jennifer Smith

City Council Ward 4

Jennifer Yeh

City Council Ward 5

Athena Aguiar v. Mike Clark

City Council Ward 6

Greg Evans

EWEB Wards 4 & 5

John Brown 

EWEB At Large

Alexi Miller

Springfield

City Council Ward 4

Callee Ackland v. Jill Cuadros

Measures 

Yes Measure No. 20-388:

Licensure of Large Retailers to Finance a Clean Energy Fund 

Yes Measure No: 20-387:

Oakridge, five-year local option levy to fund ambulance service 

Yes Measure No: 20-389:

Western Lane Ambulance District, renew five-year option levy for emergency Medical/Ambulance Services 