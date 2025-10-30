Best Dog park

1. Wayne Morse Ranch Family Farm, 595 Crest Dr., 541-682-5373, Eugene-or.gov/Facilities.
2. Amazon Park, 22 Amazon Pkwy., 541-682-4800, Eugene-or.gov/Facilities.
3. Alton Baker Park, 200 Day Island Rd., 541-682-4800, Eugene-or.gov/Facilities.
We've got issues.
1. Wayne Morse Ranch Family Farm, 595 Crest Dr., 541-682-5373, Eugene-or.gov/Facilities.
2. Amazon Park, 22 Amazon Pkwy., 541-682-4800, Eugene-or.gov/Facilities.
3. Alton Baker Park, 200 Day Island Rd., 541-682-4800, Eugene-or.gov/Facilities.