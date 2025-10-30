Best Trivia night

Best of EugeneBest of Eugene Going Out by EW-staffPosted on

1. Geo Carcamo, beergarden and The PublicHouse, Instagram @geocarcamo.

2. FWD Trivia (Forest Walker Davis), Claim 52 and Gratitude, Instagram @fwdtrivia and Facebook.com/fwdtrivia.

3. Max’s Tavern, 550 E. 13th Ave., 541-349-8986, MaxsEugene.com.