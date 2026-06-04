Purrrfect Summer Guide

Is it summer already? You’ve got to be kitten! We hope you’re feline excited, because this is Eugene Weekly’s annual Summer Guide, where we tell you everything there is to know about what’s happening during the sunny months. You can paw around here for local concerts and markets, or purr-haps you’ll whisker-way for all kinds of festivals. Read on to plan a summer you won’t furget.

P.S. A-paw-logies for these claw-ful cat puns.

Summer Guide Listings

Thursday, June 4

Outdoor Recreation

Open Bloom Season, 10am-6pm Wed. through Sat., 11am-3pm Sun., until June 13, 6219 Topaz St., Brooks.

Markets & Shopping

Whiteaker Golden Hour Night Mkt. 4-8pm today, July 2, Aug. 6, Sept. 3, Farmer’s Market Pavillion, 85 E. 8th Ave.

Friday, June 5





Outdoor Recreation

(SUP)per Club, 6-8pm every Thurs., Fri., until Aug. 28, Goodpasture Landing, 45129 McKenzie Hwy., Walterville. $357-420.

Saturday, June 6

Festivals & Fairs

Oregon Renaissance Faire, 10am-7pm Sat. & Sun. until June 28, Clackamas County Fairgrounds, 694 NE. 4th Ave., Canby. $20-50.

Markets & Shopping

Salem Saturday Mkt. 9am-2pm every Sat., 865 Marion St., Salem.

Outdoor Recreation

Clear Lake Canoe Tour, 7:30am-12:30pm today, July 26, Wanderlust Tours, 61535 S. Hwy. 97 ste. 13., Bend. $130

Llama Walks, 9:30am every Sat., Sun., Frog Pond Farm, 2983 SW. Advance Rd., Wilsonville. $60-92.

Wednesday, June 10

Sports & Outdoors

NCAA Track & Field Championships, 1pm today until June 13, Hayward Field, 1530 Agate St. $28-165.

Thursday, June 11

Festivals & Fairs

Bend Yoga Fest, 10am today, 7am Fri., Sat., Sun., Oxford Hotel Bend, Northwest Minnesota Ave., Bend. $260.

Friday, June 12

Comedy

Zane Lamprey, 7-9:30pm, Silver Moon Brewing, 24 NW. Greenwood Ave., Bend. $27.03-42.40.

Comedy In The Cattail Lounge, 7:30pm today, Fri., June 26, Fri., July 10 & 24, Fri., Aug. 14 & 28, Fri., Sept. 11 & 25, Wetlands Brew Pub & Sports Bar, 922 Garfield St.

Festivals & Fairs

Gem Faire, noon-6pm today, 10am-6pm Sat., June 13, 10am-5pm Sun., June 14, Lane Events Ctr., 796 W. 13th Ave. FREE-$7.

Reggae Rise Up Oregon Fest, noon-11pm today, Sat., Sun., Deschutes County Fairgrounds, 3800, SW. Airport Way, Redmond. $103-388

2Gether Fest, 4pm, 61008 Billadeau Rd., Bend. $80.

Kids

Family Storytime, 10:15am every Fri., Sheldon Branch Eugene Public Library, 1566 Coburg Rd.

School’s Out Carnival, 2-5pm, Emerald Park, 1400 Lake Dr. $3-6.

Learning

Gardening w/ Modern Roses, 9am-noon every Fri., Owen Rose Garden, 300 N. Jefferson St.

Music

Friday Night Concert Series, 5:30-8:30pm every Fri., Hinman Vineyards, 27012 Briggs Hill Rd. $10.

Corwin Bolt & The Wingnuts (bluegrass), 5:30-8:30pm, Sarver Winery, 25600 Mayola Ln.

Dominick Antonelli (acoustic), 6-9pm, Tallman Brewing, 2055 Primrose St., Lebanon.

Songs of Resistance, 6-11:30pm, The Old World Deli, 341 SW. 2nd St., Corvallis. $28.52.

Swing Jam w/ Track Town Swing, 6:30-8:30pm every Fri., Viking Brewing W., 520 Commercial St. ste. F.

Cave Bear (Americana), 7-9pm, The Garden on Friendly, 2760 Friendly St.

Robin Greene-Jacons (acoustic), 7pm, Drop Bear Brewery, 2690 Willamette.

NPP II + līder | lāder (Negative Press Projects), 7:30-10pm, The Jazz Station, 124 W. Broadway. $25.

Coupe de Ville (classic rock), 8pm-midnight today, June 13, July 10-11, Aug. 21-22, Sept. 11-12, The Embers, 1811 Hwy 99 N.

Performing Arts

Midsummer Night’s Dream, 6pm, Petersen Barn 870 Bertzen Rd.

Chicago, 7:30-10pm every Fri., Sat., 2pm Sun. until July 11, Actors Cabaret, 996 Willamette. $21-64.

Dog Mom, 7:30pm today, June 13, 2pm June 14, Oregon Contemporary Theatre, 194 W. Broadway. $20-52.

Intimate Apparel, 7:30pm today, June 13, June 18, 2pm June 14, June 21, The Very Little Theatre, 2350 Hilyard St. $26.

Sunday in the Park w/ George, 7:30pm today, June 13, June 18-20, 2pm June 14, June 21, Cottage Theatre, 700 Village Dr., Cottage Grove. $20-32.

Sports & Outdoors

World Cup Watch Party, noon-10pm today until Aug. 16, The Bier Stein, 1591 Willamette.

Saturday, June 13

Dance

Downtown Swing Dance Celebration, 3:30-5:30pm, Kesey Square, 10 E. Broadway.

Fundraisers

Nearly Normal Renaissance Faire: Fundraiser, 1-11pm, The Helment Lodge, 420 W. 12th Ave.

Yoga for Diapers w/ Everyday People Yoga, 4-5pm, Everyday people Yoga 352 W. 12th Ave. $16.

Turning Music Into Meals: Food For Lane County Benefit, 7-11pm, Twisted Duck Bar & Grill, 529 W. Centennial Blvd., Spfd.

Kids

Baby & Toddler Storytime, 10:15am every Sat., Bethel Branch Eugene Public Library, 1990 Echo Hollow Rd.

Family Storytime, 10:30am every Sat., Awbrey Park, River Road & Spring Creek Dr.

Learning

Beekeeping Workshop, 9am-noon today, July 11, Oregon State University Douglas County, 1134 SE. Douglas, Roseburg. $100.

Destination Inspiration, 10am-1pm, Inspiration Garden, 799 F. St. Independence.

Hysterical History of the Graand Kinetic Race, 10am-noon, Corvallis Museum, 411 SW. 2nd St., Corvallis.

You Can Forage That: Shelby Lynn, noon, Downtown Eugene Public Library.

LGBT

Nature Walks w/ Drag Me Outside, 10-11:30am, Wilsonville Memorial Park, 8100 SW. Memorial Dr., Wilsonville.

Wilsonville Pride Celebration, 2-5pm, Town Ctr. Park, 29600 SW. Park Place, Wilsonville.

K-POP PRIDE in the Park, 3-6pm, Meadow Park, 851 S. Mill St., Spfd.

Markets & Shopping

Saturday Farmers Mkt. 9am-2pm every Sat., Farmers Market Pavilion, 85 E. 8th Ave.

Saturday Mkt. 10am-4pm every Sat,, Park Blocks, 8th Ave & Oak St.

Music

BongoLatte (Latin Jazz), 11:30am-1:30pm, Lovely All Day Café, 111 Main St., Spfd.

K-Pop Demon Hunters Laser Shows, noon-12:30pm today, June 14,, Eugene Science Ctr., 2300 Leo Harris Parkway. $4-8.

Skip Jones & The Spirit of New Orleans (jazz), 3-6pm, Sarver Winery, 25600 Mayola Ln.

Punx Prom: Blacktracks & Spooky & Rot/Woven & Agnosia & Finger Trap, 4-9pm, Blairally, 245 Blair Blvd. $10.

Let it Roll (classic rock), 6-9pm, Tallman Brewing, 2055 Primrose St., Lebanon.

Rudolf Korv (country), 6pm-midnight, Hayworth Wine Bar, 91088 N. Willamette., Coburg.

Olem Alves Duo (blues), 6:30-8pm, Elizabeth Chambers Wine Bar, 105 Oakway Ctr.

Andrew Calhoun (folk), 7pm, House Concert, 70 E. Howard Ave. $15-20.

Anya Lecuyer & Friends (blues), 7-10pm, Mac’s Nightclub & Restaurant, 1626 Willamette.

Marcus Brown (Americana), 7pm-midnight, Beer Station, 495 Holly St., Junction City.

Rose Women’s Choir, 7-9pm, Wildish Community Theater, 630 Main St., Spfd.

HR & the Human Rights Movement Tour (rock), 7:30-11pm, WOW Hall., 291 W. 8th Ave. $22.50-27.50.

Pekin (Grateful Dead covers), 7:30-9:30pm, Beergarden, 777 W. 6th Ave.

Outdoor Recreation

Ladies AllRide Mountain Bike Skills Camp, today-June 18, 18575 SW. Century Dr., Bend. $565.

Butterfly Field Trip, 1-3pm today, W. Eugene Wetlands.

Mokwheel Group Rides, 6-9pm every Sat., Mokwheel Plus, 187 E. Broadway.

Run for Peace, 9-11pm, Alton Baker Park, 200 Day Island Rd, OR 97401. $20-35.

Performing Arts

The Dragon Warrior: From Noodles to Ninja, 1pm & 6pm, Hult Ctr. $28.

Midsummer Night’s Dream, 6pm, Applegate Regional Theatre 87230 Central Rd.

Sports & Outdoors

World Cup Watch Parties, noon-10pm today-Aug. 15, The Bier Stein, 1591 Willamette.

Sunday, June 14

Holidays

Flag Day, 10am-5pm, Alton Baker Park, 200 Island Rd.

Learning

Who Are We The People, 2pm, Downtown Eugene Public Library.

Markets & Shopping

Spfd. Farmers Mkt. 9am-2pm every Sun., Spfd. Public Library, 225 5th St., Spfd.

Whiteaker Community Mkt. 10am-3pm every Sun., Whiteaker Community Mkt. 1180 W. 4th Ave.

Native American Arts & Crafts Makers Marketplace, 10am-4pm today, July 5, Aug. 2., Sept. 6, Farmers Market Pavilion, 85 E. 8th Ave.

Music

Linda Danielson & Janet Naylor (celtic), 2-4pm, Eugene Masonic Cemetery, 2575 University St.

Chamber Music Amici, 3pm, Wildish Community Theater, 630 Main St., Spfd. $35-47.

EastSide Sunday Jam, 5-11pm every Sun., Even Stevens Bar & Grill, 117 14th St., Spfd.

Blugene Brass, 6-8pm, Eugene Masonic Cemetery, 2575 University St.

Outdoor Recreation

Brunch w/ the Birds, 10am-noon, Cascades Raptor Ctr., 32275 Fox Hollow Rd. $40-50.

Performing Arts

Midsummer Night’s Dream, 6pm, Maurie Jacobs Park 169 Fir Ln.

The Importance of Being Earnest In Spaaace, 6-8pm, Owen Rose Garden, 300 N. Jefferson.

Magic Hunks Australia, 7-9:30pm, 520 Events Ctr., 1238 Price Road SE, Albany. $15.95.

Monday, June 15

Kids

Different Bicycle Camp Every Week , 9am-1pm Mon. through Fri. until Aug. 21, Shift Community Cycles, 811 W. 6th Ave. $150-200.

Music

Chamber Music Amici, 7:30pm, Wildish Community Theater, 630 Main St., Spfd. $35-47.

Tish Hinojosa, 7:30-9:15pm, Tsunami Books, 2585 Willamette. $29.50.

Performing Arts

Roving Park Players present: The Importance of Being Earnest In Spaaace, 6-8pm, Owen Rose Garden, 300 N. Jefferson.

Auditions: I Hate Hamlet, 7-9pm, Cottage Theatre, 700 Village Dr., Cottage Grove.

Tuesday, June 16

Kids

Baby Storytime, 9:45am & 10:30am every Tue., Downtown Eugene Public Library.

Babytime Storytime, 10-10:20am every Tue., Creswell Library, 64 W. Oregon Ave., Creswell.

Tweens: Make a Terrarium, noon, Downtown Eugene Public Library.

Learning

Cristalino Lodge: Rich Hoyer in Brazil, 7-8:30pm, Campbell Ctr., 155 High St.

Markets & Shopping

Farmers Mkt. 9am-2pm every Tue., Farmers Market Pavilion & Plaza, 85 E. 8th Ave.

Music

BongoLatte (Latin jazz), noon-1pm, Kesey Square, 10 E. Broadway.

Monolord w/ Mizmor (doom), 9pm, John Henry’s, 881 Willamette. $25-30.

Outdoor Recreation

Disciples of Dirt Taco Tuesday Ride, 6-7:30pm every Tue., Thurston Hills Natural Area, 7575 McKenzie Hwy., Spfd.

Disc Golf: Summer Putting Series, 6-8pm every Tue. until Sept. 8, Alton Baker Park Disc Golf Course, 100 Island Park Rd. FREE-$5.

Wednesday, June 17

Dance

Rhythms of Tahiti: An ‘Ori Tahiti Cultural Presentation, 10:30-11:30am, Spfd. Public Library, 225 5th St., Spfd.

Kids

Toddler Storytime, 9:45am & 10:30pm every Wed., Downtown Eugene Public Library.

Music

Riffle (blues rock), 5:30-8pm, Heritage Courtyard at Oakway Ctr., 2350 Oakmont Way.

John Craigie & Blind Pilot (indie), 6pm, Volcanic Theatre Pub, 70 SW. Century Dr., Bend. $40.

Lucy Clearwater & Love, Dean (Americana), 7:30-10pm, Art House, 492 E. 13th Ave. $18-22.

Cosmic Kitten (alt rock), 9pm, John Henry’s, 881 Willamette. $10-15.

Nik Parr & The Selfless Lovers (rock), 9pm-1am, Blairally, 245 Blair Blvd. $15-20.

Outdoor Recreation

Whilamut River Walk & Nature Immersion, 2-3:30pm every Wed. & Thurs., Alton Baker Park, 100 Day Island Rd. $24.95.

Willamette Rose Urban Forest Bath & River Walk, 4:30-6pm every Wed. & Thurs., Maurie Jacobs Park, Fir Ln. $33.80.

Basic Bike Maintenance, 6-7:30pm every Wed., Shift Community Cycles, 811 W. 6th Ave.

Teens

Karaoke, 4:30pm, Downtown Eugene Public Library.

Thursday, June 18

Comedy

Slay Hazel, 9:30pm every Thurs., Starlight Lounge, 830 Olive St.

Dance

Latin Dance Night w/ DJ Vito, 7-10pm every Thurs., Claim 52 Brewing, 232 Lincoln St. $5.

Kids

Family Storytime, 10:15am every Thurs., Petersen Barn Community Ctr., 870 Berntzen Rd.

Sensory Storytime, 4:30pm every Thurs., Downtown Eugene Public Library.

Learning

Top 10 Insects & the Plants They Affect, 1pm, Shonnard’s Nursery, Florist, & Landscape, 6600 Philomath Blvd., Corvallis.

LGBT

The Lorax Manner Benefit Show, 7:30-11pm, 1648 Alder St. $12.51.

Music

Guttermouth (punk), 7-11pm, WOW Hall. $22-25

Thursday Night Jam, 7-11pm every Thurs., Spfd. Eagles Lodge No. 3597, 1978 Main St., Spfd.

Outdoor Recreation

Tidepools to Trails: Central Coast, 8am-2:30pm, Yachats State Recreation Area, 429 Ocean View Dr., Yachats.

Tide Pool Explorience, 9:30am today, 8am June 30, 9am July 3, July 16, July 29, Aug. 12, NW. 15th St., Lincoln City.

Native Plant Garden Work Party, 1-4pm every Thurs., Hendricks Parks, 2200 Summit Ave.

Emerald City Trail Series, 6:30pm, Buford Park N. Trailhead, 34901 Frank Parrish Rd. $34.09.

Free Bikes 4 Kidz Volunteer Work Party, 6:30-8:30pm today, July 16, Aug. 20, Sept. 17, FB4K Workshop Site, 180 W. 8th Ave.

Performing Arts

Midsummer Night’s Dream, 6pm, Owen Rose Garden 300 N. Jefferson St.

The Mousetrap, 7pm today, June 19, June 25, June 26, 2pm June 20, 3pm June 21, June 27, Generations Theater Co., 1420 Kalmia, Junction City. $11-18.

Sports & Outdoors

Nike Outdoor Nationals, 9am today until June 22, Hayward Field, 1530 Agate St. $36.

Friday, June 19

Comedy

Zoltan Kaszas, 6pm-midnight today-June 21, Olsen Run Comedy Club, 44 E. 7th Ave. $43.

Food & Drink

Canapalooza, 2-6pm, Newport Ave. Mkt. 1121 NW. Newport Ave., Bend.

Holidays

Juneteenth Walk, 10am-4pm, Willamette Heritage Ctr., 1313 Mill St. SE., ste. 200, Salem.

Rhythm & Resilience Juneteenth Celebration, noon-6pm, Riverfront Park, 701 E. 8th Ave.

Juneteenth Celebration, 3-7pm, Farmers Market Pavilion, 85 E. 8th Ave.

Music

13 Year Anniversary, 5-9pm, Viking Brewing W., 520 Commercial St. ste. F.

The Yard Dogs (rock), 5:30-8:30pm, Sarver Winery, 25600 Mayola Ln.

Dakota Harris (classic rock), 7-9pm, Drop Bear Brewery, 2690 Willamette.

Joel Gibson Jr. (country), 8pm-midnight, Low Places, 1444 Main St., Spfd.

Nigel Wearne (blues), 8-10pm, The Axe & Fiddle, 657 E. Main St., Cottage Grove. $17.85.

Terrapin Flyer (Grateful Dead covers), 8pm today, June 20, WOW Hall. $25-45.

Performing Arts

Midsummer Night’s Dream, 6pm, Owen Rose Garden 300 N. Jefferson St.

Saturday, June 20

Festivals & Fairs

Trails of Time Fest, 9:30am-4:30pm, Dorris Ranch, 205 Dorris St., Spfd.

World Refugee Day, noon-4pm, First United Methodist Church, 1376 Olive St.

Autism Rocks, 2-4pm, Kesey Square, 10 E. Broadway.

Canapalooza, 2-6pm, Newport Ave. Mkt. 1121 NW. Newport Ave., Bend.

Friendly St. Block Party, 2-8pm, Friendly St., 2760 Friendly St.

Father’s Day Car Show, 2:30-4pm, Churchill Estates Retirement Community, 3800 Westleigh St.

Re-Claim Sustainable Fashion Show, 7-9pm, The Hybrid, 941 W. 3rd Ave. $55.20-129.89.

Food & Drink

Rising Tide Wine Fest, 4pm, Elk Cove Vineyards, 27751 NW. Olson Rd., Gaston. $55.

Fundraisers

Food Loops 2-Mile Run & Walk, 9-11am, Junction City Local Aid, 210 E. 6th Ave., Junction City. $20.

Kids

Bee Amazed: Family Science Fun, 3pm, Bethel Branch Eugene Public Library, 1990 Echo Hollow Rd.

LGBT

ISCEE Closet Ball, 5pm, Drop Bear Brewery, 2690 Willamette. $10.

EGMC Presents: OUTLOUD, 7:30-9:30pm, First United Methodist Church, 1376 Olive St. $10-25.

Markets & Shopping

Farm to Table, 10am-2pm today, Aug. 15, Sept. 19, 127 N. 4th St., Creswell.

eBike Expo, 11am-3pm, Campbell Community Ctr., 155 High St.

Pop-Up Mkt. 11am-6pm, Willamette Manor Assisted Living, 176 W. C St., Lebanon.

Music

Dubious Rubes (Americana), 2:30pm, Eugene Saturday Market Stage, 126 E. 8th Ave.

Viking Brewing 13 Year Anniversary Weekend, 5-10pm, Viking Brewing W., 520 Commercial St. ste. F.

Riffle (blues rock), 6-9pm, Bennett Vineyards, 25974 OR-36, Cheshire.

Terry Robb (guitar), 7-9pm, Lumos Wine Co., 24000 Cardwell Hill Dr., Philomath. $15.

Joanne Broh Trio (blues), 7:30-9:30pm, Gratitude Brewing, 540 E. 8th Ave.

Outlandish d’Amour (The Police covers), 7:30pm, The Monkey’s Paw, 420 Main St., Spfd.

The Sugar Beets Songbook Release Show (Americana), 7:30pm-midnight, The Shedd, 868 High St. $18-34.

DJ William Hawkins, 8pm-midnight, June 20, June 27, July 11, July 25, Aug. 8, Aug. 22, Sept. 5, Sept. 19, Zest Kitchen & Bar, 999 Willamette. ste. 300.

Summer Jam ’26: PNW. Hip-Hop, 9pm-1:30am, Blairally, 245 Blair Blvd. $12-15.

Outdoor Recreation

Petal Pedal Bike Ride, 7am-6pm, The Oregon Garden, 879 W. Main St., Silverton. $60.

2nd Annual Native Plant Garden Tour, 9am-3pm, WinterCreek Nursery, 63405 Deschutes Market Rd., Bend. $15.

Central Oregon Amateur Championship Disc Golf Tournament, 9am-4pm, Pine Nursery Park, 3750 NE. Purcell Blvd., Bend. $55-65.

Butterfly Field Trip, 1-3pm, Living Earth Nature Sanctuary, address provided upon registration.

Women’s Fly Fishing Day, 8am-4pm, McKenzie River Fishing Guides & Rafting Tours, 45129 McKenzie Hwy. Walterville. $350.

Performing Arts

The Ultimate Magic Show, 1-3pm, Wildish Community Theater, 630 Main St., Spfd. $15-20.

Midsummer Night’s Dream, 6pm, Island Park 200 W. B St., Spfd.

Sports & Outdoors

Jello Wrestling, 7pm, Volcanic Theatre Pub, 70 SW. Century Dr., Bend. $25-35.

Sunday, June 21

Dance

Wrestlesque: The Rematch, 8-11pm, John Henry’s, 881 Willamette. $10.

LGBT

EGMC Presents: OUTLOUD, 5-7pm, First United Methodist Church of Corvallis, 1165 NW. Monroe, Corvallis. $10-25.

Markets & Shopping

Father’s Day SportsCard Pokémon & Magic Show, 10am-5pm, Santiam Place, 139 S. Main St., Lebanon.

Summer Solstice Artisan Mkt. noon-4pm, Luxe + Lather Salon, 1132 NW. Newport Ave., Bend.

Music

Harlan Rivers Band (Americana), 2-5pm, Sarver Winery, 25600 Mayola Ln.

Rudolf Korv (Americana), 3pm-midnight, Hayworth Wine Bar, 91088 N. Willamette., Coburg.

Agent Orange & The Drowns (rock), 7:30-10pm, Blast Off Vintage, 860 High St. NW., Salem. $23.18.

Outdoor Recreation

Willamette Wonderland & Solstice, 1-6pm, Fall Creek Reservoir, N. Shore Recreation Area, Fall Creek. $60.54.

Performing Arts

Midsummer Night’s Dream, 6pm, Island Park 200 W. B St., Spfd.

Monday, June 22

Kids

Ultimate Frisbee Middle School Camp, 9am-3pm today until Fri., June 26, Century Fields, 500 E. 24th Ave. $50-350.

LGBT

Fairies in the Garden, 6-9am, Berry Creek Garden, 1140 NW. Alpine Ave., McMinnville.

Music

Igor & The Red Elvises (rock), 8:30-11:45pm, Blairally, 245 Blair Blvd. $15-20.

Tuesday, June 23

Kids

Mount Pisgah Arboretum Summer Club, 10am-1pm Tue., Wed., Fri., until Aug. 21, Mount Pisgah Arboretum, 34901 Frank Parrish Rd. FREE-$30.

Wednesday, June 24

Dance

Veselka Ukrainian Dancers, 10:30-11:30am, Spfd. Public Library, 225 5th St., Spfd.

Food & Drink

Cooking w/ Keith, 6-8:30pm, Capitello Wines, 540 Charnelton St. $95.

Kids.

Dragon Puppet Theater Presents: Johnny Appleseed, 10:30-11:30am every Wed. until Aug. 12, Harry Holt Memorial Park, 390 B St., Creswell.

Music

Record Listening Party: The Kinks, 6:30pm, Downtown Eugene Public Library.

Thursday, June 25

Learning

Beat the Heat & Smoke Workshop, 6pm, Downtown Eugene Public Library.

Music

Dubious Rubes (Americana), 4:30pm, Emerald Park, 1400 Lake Dr.

Nearly Dan (Steely Dan tribute), 7:30-10:30pm, WOW Hall. $35-45

Ruthie Foster (blues), 7:30pm-midnight, The Shedd, 868 High St. $25.75-49

Love Mischief (jam bands), 9pm, Blairally, 245 Blair Blvd. $8-10.

Friday, June 26

Festivals & Fairs

Summer Arts Fest, 10am today-June 28, Fir Grove Park, 1614-1654 W. Harvard Ave., Roseburg. $5.

NW. American Indigenous Languages, 3:30pm today-June 27, McKenzie Hall, 1101 Kincaid St.

Big Ponderoo, 4-11pm today, June 27, Village Green Park, 335 S. Elm St., Sisters. $90-215.

Kids

Bananas Bingo, 3pm, Downtown Eugene Public Library.

LGBT

Queer Night, 6-8pm, Cascades Raptor Ctr., 32275 Fox Hollow Rd. $50-60.

High Roller Revue: Pride Edition, 8-9:30pm, The Sparrow & Serpent Pub, 211 Washington St. $10-15.

Queer Choir Presents: Pride Kick-Off Show & Dance Party, 8-11pm, WOW Hall. $15-35

Markets & Shopping

Overland Expo PNW., 9am-5pm, Deschutes County Fair & Expo Ctr., 3800 SW. Airport Way, Redmond.

Music

Casanostra (gypsy jazz), 5:30-8:30pm today, July 24, Aug. 21, Sept. 11, Sarver Winery, 25600 Mayola Ln.

Jim Asleson (country), 6-8pm, Tallman Brewing, 2055 Primrose St., Lebanon.

Sassafras (Americana), 6-8pm, The Barn at Hickory Station, 640 NW. Hickory St. NW., Albany.

BongoLatte (Latin jazz), 7-9pm, Drop Bear Brewery, 2690 Willamette.

Outdoor Recreation

Eugene Critical Mass Bike Ride, 6:30pm today, July 31, Aug. 28, Ken Kesey Square, 10 E. Broadway.

Saturday, June 27

Festivals & Fairs

Bend Blues Fest, 2pm-midnight, Silver Moon Brewing, 24 NW. Greenwood Ave., Bend. $30-40.

Summer Kite Fest, 10am-4pm, today, June 28, Chinook Winds Casino Resort, 1777 NW. 44th St., Lincoln City.

Fundraisers

Bleepin’ Funny: Benefit for Burrito Brigade, 5-7pm, Mac’s Nightclub & Restaurant, 1626 Willamette.

Kids

Kidical Mass: Ride to Pride, 2-4pm, Sladden Park, 925 Cheshire Ave.

LGBT

Eugene Pride Festival, 11am-7pm, Lane Events Ctr., 796 W. 13th Ave.

Chub: Pride After Party, 6-11pm, Lane Events Ctr., 796 W. 13th Ave. $10.

Markets & Shopping

Overland Expo PNW., 9am-5pm, Deschutes County Fair & Expo Ctr., 3800 SW. Airport Way, Redmond.

Kids’ Entrepreneur Mkt. 1:30-4:30pm, Redmond Library, 827 SW. Deschutes Ave. Redmond. FREE-$24.

Music

Anya Lecuyer & Friends (blues), 2:30-4pm, Saturday Mkt., 8th & Oak St.

Sara & The Hurricanes (r&b), 3-6pm, Sarver Winery, 25600 Mayola Ln.

Jeanne Gregg Band (r&b), 5-8pm, Tallman Brewing, 2055 Primrose St., Lebanon.

Elisha Phil (singer-songwriter), 6-8pm, Oregon Wine Lab, 488 Lincoln St.

Sara B3 & 45 RPM (soul), 8-11pm, Blairally, 245 Blair Blvd. $15.

Sunday, June 28

Food & Drink

Rooftop BBQ, 4-7pm, Zest, 999 Willamette. $15-30.

Kids

Play w/ Baby Animals, 9am-5pm, Frog Pond Farm, 2983 SW. Advance Rd., Wilsonville. $13.

Markets & Shopping

Overland Expo PNW., 9am-3pm, Deschutes County Fair & Expo Ctr., 3800 SW. Airport Way, Redmond.

Music

Beyond Borders, 2:30-3:30pm, Beall Concert Hall, 961 E. 18th Ave. $20-50.

Outdoor Recreation

MTG Chaos Draft, noon-6pm, The Bier Stein, 1591 Willamette. $35.

Performing Arts

A Taste: Women of an Uncertain Age, 12:30-2pm, Wordcrafters Studio, 436 Charnelton Ste 100.

Tuesday, June 30

Food & Drink

Tea Evaluation: A Sensory Experience, 6pm, Sheldon Branch Eugene Public Library, 1566 Coburg Rd.

Music

Olem Alves Trio (blues), 6-8pm, Roaring Rapids Pizza, 4006 Franklin Blvd.

Sports & Outdoors

St. Paul Rodeo, 9am today until July 4, St. Paul Rodeo Arena, 20025 4th St., St. Paul. $35-120.

Wednesday, July 1

Dance

#instaballet, 10:30-11:30am, Spfd. Public Library, 225 5th St., Spfd.

Kids

Instrument Petting Zoo, 10:30-11:30am, Harry Holt Memorial Park, 390 B St., Creswell.

Music

Sway Wild (folk rock), 7:30pm, Tsunami Books, 2585 Willamette. $21.50.

Thursday, July 2

Music

Bertucci/Alves Trio (jazz), 6pm today, Aug. 6, Sept., 23, The Pub at Laurelwood, 2700 Columbia St.

Punx Prom: Prager Youth & Rot//Woven & Culprit & Root_Dir, 6-9pm, Blairally, 245 Blair Blvd. $10.

Inner Limits (blues), 6:30-8pm, Emerald Park, 1400 Lake Dr.

KT & the Love Notes & Apis Mellifera (folk), 7:30pm, Art House, 492 E. 13th Ave. $20-25.

OBF: American Symphonies, 7:30-8:30pm, Hult Ctr. $5-79.20.

Friday, July 3

Comedy

AJ Wilkerson, 6pm-midnight today, July 4, Olsen Run Comedy Club, 44 E. 7th Ave. $29.

The Gateway Show, 7pm today, Aug. 7, Sept. 4, Whirled Pies, 199 W. 8th Ave. $20-40.

Dance

Summer Glow Dance Party, 4-8pm, The Hybrid, 941 W. 3rd Ave.

Music

Bach’s Living Room, 10am & noon, Gerlinger Hall, 1585 E. 13th Ave. $5-25.

Lloyd Tolbert Blues Band ft. Paul Biondi, 5:30-8:30pm, Sarver Winery, 25600 Mayola Ln.

Rudolf Korv (Americana), 6pm-midnight, Hayworth Wine Bar, 91088 N. Willamette., Coburg.

Riffle (blues rock), 6:30-8:30pm, Hinman Vineyards, 27012 Briggs Hill Rd. $10.

Melvin Seals & JGB (Grateful Dead covers), 7pm today, July 4,McDonald Theatre, 1010 Willamette. $79.50.

Sports & Outdoors

The Prefontaine Classic, 6pm today, noon July 4, Hayward Field, 1580 E. 15th Ave. $15.

Saturday, July 4

Holidays

Harrisburg July 4th Parade, 11am-2pm, 180 Moore St., Harrisburg.

Creswell Parade & Fireworks, 11am, downtown Creswell, N. 8th & A St.

SUB’s Light of Liberty Celebration, 4-10:30pm, Island Park, 200 W. B St., Spfd. $5-10.

Old-Fashioned 4th of July Fireworks, 10pm, Waterfront in Old Town, Florence.

LGBT

CHUB, 9pm-2am today, Aug. 1, Sept. 5, The Sparrow & Serpent Pub, 211 Washington St. $7.

Music

Timothy Patrick & The Saints (blues rock), 1-2pm, Saturday Mkt., 8th Ave. & Oak St.

Leafy Greens Band (Americana), 3-6pm, Sarver Winery, 25600 Mayola Ln.

Riffle (blues rock), 6-9pm, LaVelle Vineyards, 89697 Sheffler Rd. Elmira.

Gerry Rempel Trio (jazz), 7-9pm, Friendly Garden, 2760 Friendly St.

Sassafras (Americana), 7-9pm, Ninkasi Tasting Room, 272 Van Buren Ave.

Rhys Langston & Fatboi Sharif (hip hop), 9pm, Blairally, 245 Blair Blvd. $15-20.

Outdoor Recreation

Butte to Butte, 7:15am, Race Start Points, 5th St. & 43rd St. $44.79.

Eugene Butterfly Count, 10am-3pm, Eugene area parks, address provided upon registration. $3.

Sunday, July 5

Festivals & Fairs

Milwaukie Fest, Downtown Milwaukie, Main St., Milwaukie.

Music

Jazz Brunch w/ The Dorian May Trio Plus One, 11:30am-1:30pm today, Aug. 2, Sept. 6, Lovely All Day Café, 111 Main St., Spfd.

The Notebooks of Leonardo da Vinci, 6:30-7:30pm, Hult Ctr. $25-50.

Monday, July 6

Kids

Ultimate Frisbee Elementary & Middle School Camps, 9am-3pm today until Fri., July 10, N. Eugene High School, 250 Silver Ln. $50-350.

Summer Comics Camp 1, 10am-noon today-July 10, Books w/ Pictures, 296 E. 5th Ave. ste. 224.

Comics & Manga Camp, 10am-1pm, Wordcrafters Studio, 436 Charnelton St. $269.

Summer Camp, 10am-3pm today-July 19, Oregon Contemporary Theatre, 194 W. Broadway. $450.

Tuesday, July 7

Music

Gerry Rempel Jazz Syndicate, 6:30-8pm, Roaring Rapids Pizza, 4006 Franklin Blvd.

Wednesday, July 8

Dance

Makola Performing Arts w/ Okaidja Afroso, 10:30-11:30am, Spfd. Public Library, 225 5th St., Spfd.

Festivals & Fairs

Oregon High Desert Classics Horse Show, 11am-5pm today until July 12, J Bar J Boys Ranch, 62895 Hamby Rd., Bend.

Learning

Let’s Talk The Elements, 6:30-7:30pm, Frohnmayer Music Building, Room 163, 961 E. 18th Ave.

Music

Riffle (blues rock), 6-8pm, Coburg Park Concert, 91070 N. Willamette., Coburg.

Coupe de Ville (classic rock), 6:30-8pm, Bohemia Park, S. 10th St., Cottage Grove.

Thursday, July 9

Music

Gerry Rempel Trio (jazz), 6-9pm, Territorial Winery, 907 W. 3rd.

Bad Reputation, 6:30-8pm, Emerald Park, 1400 Lake Dr.

Friday, July 10

Festivals & Fairs

Oregon Country Fair, 11am-7pm today-July 12, Oregon Country Fair, 24207 OR-126, Veneta. $50-60.

Old Time Fair, 5pm today-July 12, Willamette Park, 1100 12th St., W. Linn.

Music

Skarlett Woods (Americana), 5:30-8:30pm, Sarver Winery, 25600 Mayola Ln.

Saturday, July 11

Dance

BongoLatte (Latin jazz), 11:30am-1:30pm, Lovely All Day Café, 111 Main St., Spfd.

Fundraisers

Turning Music Into Meals: Food for Lane County Benefit, 8-11pm today, Aug. 8, Even Steven’s Bar & Grill, 117 14th St., Spfd.

Learning

The Buzz About Bees Opening Weekend, 10am-5pm, Museum of Natural & Cultural History, 1680 E. 15th Ave. FREE-$7.

Markets & Shopping

Mkt. Day La Pine, 10am-2pm, Frontier Heritage Park, 16405 1st St., La Pine.

Summer Reading Book Sale, 10am-4pm, Downtown Eugene Public Library. $1-2.

Music

BongoLatte (Latin jazz), 11:30am-1:30pm, Lovely All Day Café, 111 Main St., Spfd.

John Shipe & Lili Worona (Americana), 3-6pm, Sarver Winery, 25600 Mayola Ln.

Outdoor Recreation

Metolius Butterfly Count, 9am-5pm, Deschutes National Forest, address on registration, Camp Sherman. $3.

Sunday, July 12

Learning

The Buzz About Bees Opening Weekend Celebration, 10am-5pm, Museum of Natural & Cultural History, 1680 E. 15th Ave. FREE-$7.

Monday, July 13

Kids

Detective Agency Training Camp, 9am-2pm today-July 15, Shelton McMurphey Johnston House, 303 Willamette. $180.

Teens

Ultimate Frisbee High School Camp, 9am-3pm today until Fri., July 17, Century Fields, 500 E. 24th Ave. $50-350.

Tuesday, July 14

Comedy

Talk Dirty to Me: Comedy Show About Smut, 8pm today, Aug. 11, Sept. 8, The Hybrid, 941 W. 3rd Ave. $10.

Festivals & Fairs

Drop-in Summer/Fall Reg Fest, 9am-2pm today, July 29, Aug. 11, Aug. 26, Sept. 19, 1-6pm Sept. 10, Lane Community College, 4000 E. 30th Ave.





Wednesday, July 15

Dance

Noche Cultural Preview, 10:30-11:30am, Spfd. Public Library, 225 5th St., Spfd.

Fundraisers

Pearl Buck Ctr. Benefit Breakfast, 8:15-9:30am, Ford Alumni Ctr., 1720 E. 13th Ave.

Thursday, July 16

Music

Leo’s Jammers (jazz), 6:30-8pm, Emerald Park, 1400 Lake Dr.

Paula Fong & Emily Lalotis (singer songwriter), 7pm, Maple Landing, 246 Ivanhoe. $15.

Friday, July 17

Festivals & Fairs

Milwaukie Porchfest, 6:30-8:30pm, Various Locations, Milwaukie.

Kids

Bee Amazed: Family Science Fun, 2pm, Downtown Eugene Public Library.

Music

Fern Spores Band, 5:30-8:30pm, Sarver Winery, 25600 Mayola Ln.

Saturday, July 18

Festivals & Fairs

Adkins Farm Blueberry Festival Blues & Brews, 10am-6pm, Adkins Blueberry Farm, 85995 Gossler Rd.

Canterbury Renaissance Faire, 10am-6pm today, July 19, July 25, July 26, 6569 Valley View Rd. NE., Silverton. $35.

Kids

Teddy Bear Picnic, 11am-noon, Downtown Eugene Public Library.

Music

Cascade Rye (Americana), 3-6pm, Sarver Winery, 25600 Mayola Ln.

Inner Limits (blues), 6:30-9pm, Mac’s Nightclub Outdoor, 1626 Willamette.

Outdoor Recreation

Rock, Paper, Scissors Tournament, 1-3pm, The Bier Stein, 1591 Willamette.

Sunday, July 19

Music

Sugar Beets (Americana), 4-6pm, Emerald Park, 1400 Lake Dr.

Monday, July 20

Kids

Ultimate Frisbee Elementary & Middle School Camp, 9am-3pm today until Fri., July 24, Ascot Park, 2865 Bailey Ln. $50-350.

DIfferent Summer Camp Every Week, 9:30am-3pm Mon. through Fri. until Aug. 3, Unitarian Universalist Church, 1685 W. 13th Ave. $200.

Different Art Camp Every Week, 10am-3pm through Fri., until Aug. 14, Pudding Art Studio, 911 River Rd. $220.

Summer Comics Camp 1, 10am-noon today-July 24, Books w/ Pictures, 296 E. 5th Ave. ste. 224.

Tuesday, July 21

Food & Drink

Tea Evaluation: A Sensory Experience, 6:30pm, Bethel Branch Eugene Public Library, 1990 Echo Hollow Rd.

Learning

Tribal Roots Horticulture Program, 10am-1pm, Agricultural Learning Ctr., 238 River Forks Park Rd., Roseburg.

Wednesday, July 22

Music

Ratie D, 10:30-11:30am, Spfd. Public Library, 225 5th St., Spfd.

Festivals & Fairs

Lane County Fair, 11am today-July 26, Lane Events Ctr., 796 W. 13th Ave. $10-24.

Thursday, July 23

Music

Lloyd Tolbert Band (blues), 6:30-8pm, Emerald Park, 1400 Lake Dr.

Friday, July 24

Festivals & Fairs

Milwaukie Porchfest, 6:30-8:30pm, Various Locations, Milwaukie.

Music

Riffle (blues rock), 6-9pm, Bennett Vineyards, 25974 OR-36, Cheshire.

The String Cheese Incident, 7pm-midnight, Cuthbert Amphitheater, 2300 Leo Harris Pkwy.

Outdoor Recreation

Balloons Over Bend, 5-10pm today-July 26, COCC Track, 2600 NW. College Way., Bend. $13-15.

Saturday, July 25

Drag

The Amazing Digital Drag Show, 8pm, The Hybrid, 941 W. 3rd Ave. $15-18.

Food & Drink

Elephant in the House Tea, 11am-12:30pm, Shelton McMurphey Johnson House, 303 Willamette. $35-40.

Kids

Kidical Mass: Ice cream Ride, 2-4pm, Sladden Park, 925 Cheshire Ave.

Music

Miller Brothers Band, 3-6pm, Sarver Winery, 25600 Mayola Ln.

Zach Bryan (country), 7-9pm, Autzen Stadium, 2700 Martin Luther King Jr Blvd.

Sunday, July 26

Music

Timothy Patrick (blues rock), 1-4pm, Elysium Vineyards, 8175 Buena Vista Rd. Independence.

Jaspar Levak & Avery Hill (folk), 6-8pm, Maple Landing, 246 Ivanhoe. $15-20.

Eugene Symphony in the Park, 8-10pm, Cuthbert Amphitheater, 601 Day Island Rd.

Monday, July 27

Kids

GTC Summer Theater Camp, 8:15am-3pm today until Fri. July 31, Generations Theater Co., 1420 Kalmia, Junction City. $200

Music

Eugene Symphony in the Park, 7:30-9pm, Bohemia Park, S. 10th St., Cottage Grove.

Wednesday, July 29

Dance

Urban Jazz Dance Co.: Deaf Louder w/ ASL Interpretation, 10:30-11:30am, Spfd. Public Library & History Museum, 225 5th St., Spfd.

Festivals & Fairs

Deschutes County Fair & Rodeo, 11am today-Aug. 2, Deschutes County Fair & Expo Ctr., 3800 SW. Airport Way, Redmond. $16-46.

Thursday, July 30

Festivals & Fairs

Pickathon, noon, Pendarvis Farm, 16581 SE. Hagen Rd., Happy Valley. $475.

Music

John Shipe & Friends (Americana), 6:30-8pm, Emerald Park, 1400 Lake Dr.

Friday, July 31

Dance

BongoLatte (Latin jazz), 7-9pm, Drop Bear Brewery, 2690 Willamette.

Festivals & Fairs

Noches en Comunidad, 6-9pm, Kesey Square, 10 E. Broadway.

Milwaukie Porchfest, 6:30-8:30pm, Various Locations, Milwaukie.

Kids

Lil Comic-Con, 2-4pm, Downtown Eugene Public Library.

Music

Blue Note Revival (roots), 5:30-8:30pm, Sarver Winery, 25600 Mayola Ln.

The Altons & Thee Sinseers (jazz), 7pm-midnight, McDonald Theatre, 1010 Willamette. $39.

EastSide AllStars (funk), 6pm, Laughing Crab, 1341 Bay St., Florence.

Saturday, August 1

Festivals & Fairs

Axé Samba Fest, 11am-5pm, Eugene Riverfront Park.

The Southern Sons & Classic Truck Show, 7-10pm, The Watermelon Crawl, 14415 SE. Wiese Rd., Damascus. $12.51.

Music

Natsukashii Soul (neo-soul), 3-6pm, Sarver Winery, 25600 Mayola Ln.

Coupe de Ville (classic rock), 6-9pm, Bennett Vineyard, 25974 Hwy 36, Cheshire.

Anya Lecuyer & Friends (blues), 7-10pm, Mac’s Nightclub & Restaurant, 1626 Willamette.

Sunday, August 2

Festivals & Fairs

SummerFest, 6-8pm, First Baptist Church, 3550 Fox Meadow Rd.

Fundraisers

A Race for the Rest of Us 0.5k, noon, PublicHouse, 418 A St. ste. 4606, Spfd. $20-30.

Music

Santa Clara Concert, 1-4:30pm, Awbrey Park, 4291 River Rd.

Monday, August 3

Kids

Ultimate Frisbee Elementary School Camp, 9am-3pm today until Fri., Aug. 7, Century Fields, 500 E. 24th Ave. $75-350.

Wednesday, August 5

Dance

Indigenous Cultural Celebration: World Champion Hoop Dancers, 10am-noon, Spfd. Public Library, 225 5th St., Spfd.

Music

Coupe de Ville (classic rock), 5:30-8pm, Oakway Mall, 2350 Oakmont Way.

Thursday, August 6

Music

EastSide AllStars (funk), 6-8:30pm, Island Park, 200 W. B St., Spfd.

Dark Star Orchestra (Grateful Dead covers), 6:30pm, Cuthbert Amphitheater, 2300 Leo Harris Pkwy. $58.25.

Skip Jones & The Spirit of New Orleans, 6:30-8pm, Emerald Park, 1400 Lake Dr.

Friday, August 7

Music

Soulstruck ft. Joann Broh (blues), 5:30-8:30pm, Sarver Winery, 25600 Mayola Ln.

Sassafras (Americana), 6-8pm, The Barn, 640 NW. Hickory St. NW., Albany.

Outdoor Recreation

Perseids Meteor Shower Canoe Tours, 8:30pm-12:30am, Wanderlust Tours, 61535 S. Hwy. 97 ste. 13., Bend.

Performing Arts

I Hate Hamlet, 7:30pm every Thur., Fri., Sat., 2pm Sun. until Aug. 23,, Cottage Theatre, 700 Village Dr., Cottage Grove. $20-32.

Teens

Teen & Tween Comic-Con, 2-5pm, Downtown Eugene Public Library.

Saturday, August 8

Dance

BongoLatte (Latin jazz), 11:30am-1:30pm, Lovely All Day Café, 111 Main St., Spfd.

Festivals & Fairs

Antique Fair, 9am-4pm, Deschutes Historical Museum, 129 NW. Idaho Ave., Bend.

Englewood Forest Fest, 10am-4pm, Englewood Park, 1260 19th St., Salem.

Keg & Cask Festival, 3-10pm, 48318 E. 1st St., Oakridge.

Music

BongoLatte (Latin jazz), 11:30am-1:30pm, Lovely All Day Café, 111 Main St., Spfd.

The Yard Dogs (rock), 3-6pm, Sarver Winery, 25600 Mayola Ln.

Outdoor Recreation

Haulin’ Aspen Trail Runs, 7am-3pm, Wanoga Sno-park, Cascade Lakes Hwy., Bend.

Better w/ You Here Color Walk, 9am-1pm, Millsite Park, 231 Volunteer Way., Myrtle Creek.

Paper Airplane Contest, 1-3pm, The Bier Stein, 1591 Willamette.

Crater Lake Overnight Photography Workshop, 3pm, Wanderlust Tours, 61535 S. Hwy. 97 ste. 13., Bend.

Perseids Meteor Shower Canoe Tours, 8:30pm-12:30am, Wanderlust Tours, 61535 S. Hwy. 97 ste. 13., Bend.

Sports & Outdoors

Pickleball Tournament, 9am-6pm, YMCA Tennis & Pickleball Ctr., 2121 Patterson St.

Sunday, August 9

Music

Casera (S. American), 2-4pm, Eugene Masonic Cemetery, 2575 University St.

Satin Love Orchestra, 4-7pm, Emerald Park, 1400 Lake Dr.

Jerry’s Middle Finger (Grateful Dead covers), 8-11pm, WOW Hall. $22.50-27.50

Monday, August 10

Festivals & Fairs

Sunriver Music Festival, 7:30pm today-Aug. 20, Tower Theatre, 835 NW. Wall St., Bend. $25-96.

Kids

Ultimate Frisbee Middle School Camp, 9am-3pm today until Fri., Aug. 14, Century Fields, 500 E. 24th Ave. $50-350.

Tuesday, August 11

Kids

Mermaid Songs & Stories, 10:30am, Downtown Eugene Public Library.

Wednesday, August 12

Markets & Shopping

Bollywood Bhangra Dance Party w/ DJ Prashant, 10:30-11:30am, Spfd. Public Library, 225 5th St., Spfd.

Outdoor Recreation

Perseid Meteor Shower Photo Outing, 6:30-11:50pm, Cascade Ctr. of Photography, 2660 NE. Hwy 20., Bend. $225-425.

Perseids Meteor Shower Canoe Tours, 8:30pm-12:30am, Wanderlust Tours, 61535 S. Hwy. 97 ste. 13., Bend.

Thursday, August 13

Festivals & Fair

Scandinavian Fest, 10am today-Aug. 16, Downtown Junction City, W. 6th Ave. & Greenwood St.

Music

Pendleton Hwy. (country rock), 6:30-8pm, Emerald Park, 1400 Lake Dr.

Outdoor Recreation

Perseid Meteor Shower Photo Outing, 6:30-11:50pm, Cascade Ctr. of Photography, 2660 NE. Hwy 20., Bend. $225-425.

Performing Arts

Wind in the Willows, 6pm today, Fri., Aug. 14, Petersen Barn, 870 Bertzen Rd.

Friday, August 14

Festivals & Fairs

Life’s A Dance Fest, 8am-10pm-Aug. 16, Emerald Square Dance Ctr., Spfd.

Capital City Retro Fest, 6pm, Salem’s Riverfront Park, 200 Water St., Salem.

Music

Joe Russo (indie rock), 8pm-midnight, Cuthbert Amphitheater, 2300 Leo Harris Pkwy. $63.

Mood Area 52 (Americana), 5:30-8:30pm, Sarver Winery, 25600 Mayola Ln.

Rudolf Korv (Americana), 6pm-midnight, Hayworth Wine Bar, 91088 N. Willamette., Coburg.

Outdoor Recreation

Stars Over Sisters Astronomy Star Watch, 8-10pm, Sisters High School, 1700 W. McKinney Butte Rd., Sisters.

Perseids Meteor Shower Canoe Tours, 8:30pm-12:30am, Wanderlust Tours, 61535 S. Hwy. 97 ste. 13., Bend.





Performing Arts

Women of an Uncertain Age, 7:30-9pm, Oregon Contemporary Theatre, 194 W. Broadway. $20-25.

Saturday, August 15

Music

Belltower (bluegrass), 3-6pm, Sarver Winery, 25600 Mayola Ln.

Performing Arts

Women of an Uncertain Age, 2-3:30pm, Oregon Contemporary Theatre, 194 W. Broadway. $20-25.

Wind in the Willows, 6pm today, Aug 16, Owen Rose Garden, 300 N. Jefferson St.

Sunday, August 16

Music

Sassafras (Americana), noon-2pm, 5th St. Public Mkt. 296 E. 5th Ave.

Outdoor Recreation

5k Beer Run, 10am-1pm, Abbey Road Farm, 10280 NW. Oak Springs Farm Rd. Carlton.

Perseids Meteor Shower Canoe Tours, 8:30pm-12:30am, Wanderlust Tours, 61535 S. Hwy. 97 ste. 13., Bend.

Performing Arts

Women of an Uncertain Age, 2-3:30pm, Oregon Contemporary Theatre, 194 W. Broadway. $20-25.

Tuesday, August 18





Learning

You Can Forage That: Kevin House, 6pm, Downtown Eugene Public Library.

Wednesday, August 19

Kids

Instrument Petting Zoo, 10:30am, Bethel Branch Eugene Public Library, 1990 Echo Hollow Rd.

Instrument Petting Zoo, 2pm, Sheldon Branch Eugene Public Library, 1566 Coburg Rd.

Thursday, August 20

Performing Arts

Wind in the Willows, 6pm today, Fri., Aug. 21, Island Park, 200 W. B St.

Friday, August 21

Fundraisers

Black Thistle St. Aid Fundraiser, 5:30-8pm, Gratitude brewing, 540 E. 8th Ave. FREE-$20.

Kids

Instrument Petting Zoo, 10:30am & 2pm, Downtown Eugene Public Library.

Oregon’s Dino-Story, 10am-4pm, Museum of Natural & Cultural History, 1680 E. 15th Ave. FREE-$7.

LGBT

ISCEE Reign 52, 6:30pm, Whirled Pies, 199 W. 8th Ave. $25-26.25.

Music

Anya Lecuyer & Friends (blues), 6-9pm, LaVelle Vineyards, 89697 Sheffler Rd. Elmira.

BongoLatte (Latin jazz), 6-8pm, Viking Brewing Co., 520 Commercial St. unit f.

Saturday, August 22

Festivals & Fairs

Silverton Arts Fest, 10am-6pm, Coolidge McClaine Park, 303 Coolidge St., Silverton.

Food & Drink

Tea Evaluation: A Sensory Experience, 10:30am, Downtown Eugene Public Library.

Kids

Oregon’s Dino-Story, 10am-4pm, Museum of Natural & Cultural History, 1680 E. 15th Ave. FREE-$7.

The Oregon Bird Man, 10:30-11:30am, Frog Pond Farm, 2983 SW. Advance Rd., Wilsonville. $13.

Music

Classical Music in the Wild & Hunter Noack, 5pm-midnight, Drake Park, 777 NW. Riverside Blvd., Bend.

Sassafras (Americana), 6-8pm, Oakshire Commons, 416 Main St., Spfd.

EastSide AllStars (funk), 8pm-midnight, Bugsys, 539 Pacific Hwy W, Junction City.

Outdoor Recreation

Challenge of Champions Bull Riding, 7-9pm, Philomath Frolic & Rodeo, 502 S. 13th St, Philomath. $25.20.

Water Balloon Toss, 1-3pm, The Bier Stein, 1591 Willamette.

Performing Arts

Wind in the Willows, 6pm today, Aug. 23, Maurie Jacobs Park, 169 Fir Ln.

Sports & Outdoors

Douglas County Highland Games: Athletes, Melrose Vineyards, 885 Melqua Rd., Roseburg. $35.

Sunday, August 23

Festivals & Fairs

Silverton Arts Fest, 10am-6pm, Coolidge McClaine Park, 303 Coolidge St., Silverton.

Sports & Outdoors

Douglas County Highland Games – Athletes, Melrose Vineyards, 885 Melqua Rd., Roseburg. $35.

Wednesday, August 26

Music

Riffle (blues rock), 6:30-8pm, Bohemia Park, S. 10th St., Cottage Grove.

Thursday, August 27

Kids

Bee Amazed: Family Science Fun, 2pm, Sheldon Community Ctr., 2445 Willakenzie Rd.

Markets & Shopping

All-Ages Board Game & Puzzle Swap, 6-7:30pm, Downtown Eugene Public Library.

Friday, August 28

Dance

BongoLatte (Latin jazz), 7-9pm, Drop Bear Brewery, 2690 Willamette.

Festivals & Fairs

Oregon State Fair, today though Sept. 7, 2330 17th St. NE., Salem. $10.

Kids

Oregon’s Dino-Story, 10am-4pm, Museum of Natural & Cultural History, 1680 E. 15th Ave. FREE-$7.

Markets & Shopping

All-Ages Board Game & Puzzle Swap, 3-5pm, Bethel Branch Eugene Public Library, 1990 Echo Hollow Rd.

Music

Riffle (blues rock), 5-8pm, Bennett Vineyards, 25974 OR-36, Cheshire.

Ryker & The Rise (funk), 5:30-8:30pm, Sarver Winery, 25600 Mayola Ln.

Coupe de Ville (classic rock), 6-9pm, Saginaw Vineyard, 80247 Delight Valley School Rd., Saginaw.

Saturday, August 29

Kids

Nature Kids: Teddy Bear Picnic, 9:30-11am., Bend.

Oregon’s Dino-Story, 10am-4pm, Museum of Natural & Cultural History, 1680 E. 15th Ave. FREE-$7.

Kidical Mass, 2-4pm, Sladden Park, 925 Cheshire Ave.

Markets & Shopping

Board Game & Puzzle Swap, 10:30am-noon, Sheldon Branch Eugene Public Library, 1566 Coburg Rd.

Music

Hank Shreve Band, 3-6pm, Sarver Winery, 25600 Mayola Ln.

Sunday, August 30

Performing Arts

Hunks: The Show, 7-9pm, Honky Tonk Bar & Grill, 2275 McGilchrist St. SE, Salem. $17.66.





Thursday, September 3

Festivals & Fairs

SW. Portland Neighborhood Bike Fair, 3pm, Multnomah Arts Ctr. basketball court, 7688 SW. Capitol Hwy., Portland.

Music

Duane Betts & Palmetto Motel (country), 7:30pm, Hult Ctr. $38.

Friday, September 4

Festivals & Fairs

Bend Comedy Fest, 2-10pm today-Sept. 6, Tower Theatre, 835 NW. Wall St., Bend. $50-200.

Music

Anya Lecuyer & Friends (blues), 6:30-8:30pm, Hinman Vineyards, 27012 Briggs Hill Rd. $10.

Caveman Dave (Americana), 5:30pm, New Zone Gallery, 110 E. 11th Ave.

Coupe de Ville (classic rock), 8pm-midnight, Bugsy’s, 559 Pacific Hwy W, Junction City.

Eel Sallad, 5:30-8:30pm, Sarver Winery, 25600 Mayola Ln.

Pink Martini All-Stars, 6:30pm-midnight, Cuthbert Amphitheater, 2300 Leo Harris Pkwy.

Outdoor Recreation

Stars Over Sisters Astronomy Star Watch, 7-9pm, Sisters High School, 1700 W. McKinney Butte Rd. Sisters.

Saturday, September 5

Festivals & Fairs

Rally in the Alley, 5:30pm today, Sept. 19, 5th St. Public Mkt. 296 E. Fifth Ave.

Music

DrZoo (rock), 2-4pm, Lumos Wine Co., 24000 Cardwell Hill Dr., Philomath.

The Yard Dogs (rock), 3-6pm, Sarver Winery, 25600 Mayola Ln.

Choro na Cozinha (Brazilian), 6-9pm, Territorial Vineyards & Wine Co., 907 W. 3rd Ave.

Gerry Rempel Trio (jazz), 7-9pm, Friendly Garden, 2760 Friendly St.

Silversun Pickups (rock), 7:30pm, McDonald Theatre, 1010 Willamette. $68.

Sports & Outdoors

UO Football Watch Party, noon every Fri., Sat., The Bier Stein, 1591 Willamette.

Sunday, September 6

Music

Revel’n (bluegrass), 2-5pm, Sarver Winery, 25600 Mayola Ln.

Monday, September 7

Music

Riffle (blues rock), 1-4pm, LaVelle Vineyards, 89697 Sheffler Rd., Elmira.

Tuesday String Band, 2-4pm, Lumos Wine Co., 24000 Cardwell Hill Dr., Philomath.

Tuesday, September 8

Music

Earth, Wind & Fire (funk), 6:30pm, Cuthbert Amphitheater, 2300 Leo Harris Pkwy. $64.

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Friday, September 11

Fundraisers

Cascades Raptor Ctr.’s Flights of Fancy, 6-9pm, Sweet Cheeks Winery, 27007 Briggs Hill Rd. $125





Saturday, September 12

Festivals & Fairs

Bandon Cranberry Fest, 9am today, Sept. 13, Bandon City Park, Bandon Old Town, Odd Fellows Hall, VFW Post, Bandon.

Music

BongoLatte (Latin jazz), 11:30am-1:30pm, Lovely All Day Café, 111 Main St., Spfd.

Molasses (neo-soul), 3-6pm, Sarver Winery, 25600 Mayola Ln.

Outdoor Recreation

Walk-n-Wag, 9am, 2200 Minto Island Rd., Salem. $5-20.

Sunday, September 13

Music

The Infamous Stringdusters (bluegrass), McDonald Theatre, 1010 Willamette. $29-44.

Wild Hog in the Woods, 2-4pm, Eugene Masonic Cemetery, 2575 University St.

Music on the Square Presents: The Feelgoods, 6-8pm, Eugene Masonic Cemetery, 2575 University St.

Terri Clark (country), 7:30pm, The Elsinore Theatre, 170 High St., Salem.

Tuesday, September 15

Music

Kenny Wayne Shepherd Band (blues rock), 8pm, McDonald Theatre, 1010 Willamette. $57.50-114.25.

Wednesday, September 16

Music

Lettuce (funk), 7pm-midnight, McDonald Theatre, 1010 Willamette.





Friday, September 18

Music

Daydream Derby (semi-acoustic covers), 5:30-8:30pm, Sarver Winery, 25600 Mayola Ln.

Kawaii Rave, 9pm, WOW Hall., 291 W. 8th Ave. $18-25.

Saturday, September 19

Festivals & Fairs

Turning Tides Folk Fest, 11am-9pm, Island Park Spfd. Or, 200 W. B St., Spfd., Spfd. $47.50-55.

Food & Drink

7th Anniversary & Oktoberfest, 4:45pm today-Sept. 21, Publichouse, 418 A St., Spfd.

Fundraisers

Bottoms & Biscuits: Tea for Diaper Need, 10-11am, Shelton McMurphey Johnson House, Spfd. $60.

Kids

GOLDEN: A K-Pop Kids Party, noon-2pm, WOW Hall., 291 W. 8th Ave. $18-60.

Learning

TEDx, 10am-noon, 4045 SW. Research Way, Corvallis.

Music

Garden Weasels (jam band), 3-6pm, Sarver Winery, 25600 Mayola Ln.

Sassafras (Americana), 7-9pm, Claim 52 Brewing, 232 Lincoln St.

The Women of Folk, 7:30pm today, 3pm, Sept. 21, The Shedd, 868 High St. $18-32

Waylon Wyatt (country), 8pm, McDonald Theatre, 1010 Willamette. $34.75.

Sports & Outdoors

Plaster’d Classic, 7am-noon, Sah-Hah-Lee Golf Course, 17104 SE 130th Ave., Clackamas. $108.55.

Sunday, September 20

Comedy

Randy Feltface, 7pm-midnight, Hult Ctr. $38.

Music

Skeletons from the Closet (Grateful Dead covers), 8am, Whirled Pies, 199 W. 8th Ave. $15.

The Women of Folk, 3pm, LaSells Stewart Ctr., 875 SW. 26th St., Corvallis. $32.

Monday, September 21

Music

Johnny Blue Skies (alt country), 8pm, Matthew Knight Arena, 1390 Villard St. $66.





Thursday, September 24

Outdoor Recreation

Breakfast at the Bike Bridges, 7-9am, Frohnmayer Bike Bridge.

Friday, September 25

Festivals & Fairs

Sisters Folk Fest, 4pm today-Sept. 27, Downtown Sisters. $245.

Eugene Reptile Expo, 4pm today-Sept. 27, Lane Events Ctr., 796 W. 13th Ave. FREE-$20.

Music

Riffle (blues rock), 5-8pm, Bennett Vineyards, 25974 OR-36, Cheshire.

BongoLatte (Latin jazz), 7-9pm, Drop Bear Brewery, 2690 Willamette.

JPEGMAFIA (hip hop), 7:30pm, McDonald Theatre, 1010 Willamette. $45.50-50.75.

Whiskey & Rain (classic rock), 7:30pm, Gratitude Brewing, 540 E. 8th Ave.

Saturday, September 26

Music

Riffle (blues rock), 5-8pm, St. Paul Catholic School, 1201 Satre St.

Sunday, September 27

Music

Idit Shner Quartet, 7:30pm, The Jazz Station, 124 W. Broadway. $25.





Tuesday, September 29

Music

Lynyrd Skynyrd (classic rock), 7-9pm, Cuthbert Amphitheater, 2300 Leo Harris Pkwy. $74.

A.J. Croce (Jim Croce covers), 8pm, McDonald Theatre, 1010 Willamette. $72.